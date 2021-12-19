Украинский лыжник Красовский упал на повороте в полуфинале командного спринта в Дрездене

В Дрездене (Германия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошли полуфинальные заезды мужского командного спринта свободным стилем. Во втором полуфинале украинский лыжник Алексей Красовский не смог удержаться на ногах на повороте и упал.

В итоге украинская команда, в которую также вошёл Руслан Перехода, финишировала 15-й и не сумела пробиться в финальную часть соревнований.

Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Дрезден

Мужчины. Командный спринт, свободный стиль. Полуфинал B

1. Россия-1 (Александр Большунов/Глеб Ретивых) — 14.23,4

2. Великобритания (Джеймс Клагнет/Эндрю Янг) — отставание +0,45 секунды

3. Франция-1 (Ришар Жуве/Лука Шанава) +0,77

4. Швейцария (Йовиан Хедигер/Валерио Гронд) +1.41…

15. Украина (Алексей Красовский/Руслан Перехода) +20.7.