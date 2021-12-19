Большунов отказался общаться с журналистами после выхода в финал командного спринта

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», российский лыжник Александр Большунов отказался общаться с журналистами после выхода в финал командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия), где он выступает в тандеме с Глебом Ретивых.

Со слов корреспондента «Матч ТВ», Большунов извинился и пообещал прийти позже. Однако в эфир попал момент, где Александр просто прошёл мимо, помотав головой.

Ранее Большунов сенсационно не прошёл личную спринтерскую квалификацию, после чего также не стал общаться со СМИ.

Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Дрезден

Мужчины. Командный спринт, свободный стиль. Полуфинал B

1. Россия-1 (Александр Большунов/Глеб Ретивых) — 14.23,4

2. Великобритания (Джеймс Клагнет/Эндрю Янг) — отставание +0,45 секунды

3. Франция-1 (Ришар Жуве/Лука Шанава) +0,77

4. Швейцария (Йовиан Хедигер/Валерио Гронд) +1.41.