Шведские лыжницы выиграли командный спринт в Дрездене. Россиянки стали пятыми

Шведские лыжницы Майя Дальквист и Йонна Сундлинг выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).
Вторыми пришли спортсменки из США Джессика Диггинс и Джулия Керн, тройку замкнула Словения в составе Эвы Уревц и Анамарии Лампич.
Российские лыжницы Наталья Непряева и Христина Мацокина заняли пятое место.
Отметим, что американская лыжница Джессика Диггинс и словенская спортсменка Эва Уревц упали во время финала командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Это произошло на пятом круге дистанции. Этот инцидент не помешал обеим командам попасть на пьедестал гонки Кубка мира.
Лыжные гонки. Кубок мира. Сезон-2021/2022. Дрезден, Германия
Командный спринт. Женщины
1. Швеция — 15.45,81.
2. США +1,11.
3. Словения +1,21...
5. Россия +2,97.
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