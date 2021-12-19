Шведские лыжницы выиграли командный спринт в Дрездене. Россиянки стали пятыми

Шведские лыжницы Майя Дальквист и Йонна Сундлинг выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

Вторыми пришли спортсменки из США Джессика Диггинс и Джулия Керн, тройку замкнула Словения в составе Эвы Уревц и Анамарии Лампич.

Российские лыжницы Наталья Непряева и Христина Мацокина заняли пятое место.

Отметим, что американская лыжница Джессика Диггинс и словенская спортсменка Эва Уревц упали во время финала командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Это произошло на пятом круге дистанции. Этот инцидент не помешал обеим командам попасть на пьедестал гонки Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Сезон-2021/2022. Дрезден, Германия

Командный спринт. Женщины

1. Швеция — 15.45,81.

2. США +1,11.

3. Словения +1,21...

5. Россия +2,97.