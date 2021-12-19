Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Шведские лыжницы выиграли командный спринт в Дрездене. Россиянки стали пятыми

Шведские лыжницы выиграли командный спринт в Дрездене. Россиянки стали пятыми
Комментарии

Шведские лыжницы Майя Дальквист и Йонна Сундлинг выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

Вторыми пришли спортсменки из США Джессика Диггинс и Джулия Керн, тройку замкнула Словения в составе Эвы Уревц и Анамарии Лампич.

Российские лыжницы Наталья Непряева и Христина Мацокина заняли пятое место.

Отметим, что американская лыжница Джессика Диггинс и словенская спортсменка Эва Уревц упали во время финала командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Это произошло на пятом круге дистанции. Этот инцидент не помешал обеим командам попасть на пьедестал гонки Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Сезон-2021/2022. Дрезден, Германия
Командный спринт. Женщины

1. Швеция — 15.45,81.
2. США +1,11.
3. Словения +1,21...
5. Россия +2,97.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 4, Дрезден, Германия
Женщины. Командный Спринт Свободный стиль. Финал
19 декабря 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Швеция
15:45.81
2
США
+1.11
3
Словения
+1.21
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021