Американская и словенская лыжницы попали в завал в финале командного спринта в Дрездене

Американская лыжница Джессика Диггинс и словенская спортсменка Эва Уревц упали во время финала командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

Из-за завала словенская команда отстала от лидирующей группы, а американки шли на четвёртой позиции, сократив отставание уже через минуту после падения.

Напомним, шведские лыжницы Майя Дальквист и Йонна Сундлинг выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

Вторыми пришли спортсменки из США Джессика Диггинс и Джулия Керн, тройку замкнула Словения в составе Эвы Уревц и Анамарии Лампич. Инцидент с падением не помешал обеим командам попасть на пьедестал гонки Кубка мира.

Российские лыжницы Наталья Непряева и Христина Мацокина заняли пятое место в финальном заезде.