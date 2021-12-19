Американская и словенская лыжницы попали в завал в финале командного спринта в Дрездене
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Американская лыжница Джессика Диггинс и словенская спортсменка Эва Уревц упали во время финала командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).
Из-за завала словенская команда отстала от лидирующей группы, а американки шли на четвёртой позиции, сократив отставание уже через минуту после падения.
Напомним, шведские лыжницы Майя Дальквист и Йонна Сундлинг выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).
Вторыми пришли спортсменки из США Джессика Диггинс и Джулия Керн, тройку замкнула Словения в составе Эвы Уревц и Анамарии Лампич. Инцидент с падением не помешал обеим командам попасть на пьедестал гонки Кубка мира.
Российские лыжницы Наталья Непряева и Христина Мацокина заняли пятое место в финальном заезде.
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