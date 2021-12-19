«Хочу извиниться перед Непряевой». Мацокина подвела итоги финала командного спринта

Российская лыжница Христина Мацокина подвела итоги финальной гонки командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене (Россия). Напомним, Мацокина в паре с Натальей Непряевой заняла пятое место в финале.

«Вырубило ноги, забились надкостницы. Они играют ключевую роль в устойчивости, в поворотах. После финиша не смогла даже коньком поехать. Хотела бы сказать спасибо Наталье Непряевой. Она сегодня тащила нашу команду. Хочу перед ней извиниться, что не получилось. Если не словила бы просвет, Наташа смогла бы. Я уверена в ней. Спасибо ей и болельщикам», — сказала Мацокина в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что в 14:30 стартовал мужской финал командного спринта. Сборную России представляют Александр Большунов и Глеб Ретивых.