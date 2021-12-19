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Александр Большунов сломал палку на старте финала командного спринта в Дрездене

Александр Большунов сломал палку на старте финала командного спринта в Дрездене
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Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», российский лыжник Александр Большунов сломал палку на старте финала командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия), где он выступает в тандеме с Глебом Ретивых. Россиянин больше половины круга ехал со сломанной палкой, однако никто из соперников не ускорялся, поэтому он передал эстафету в общей группе.

Другой российский коллектив Денис Филимонов и Фёдор Назаров не сумели выйти в финал, заняв восьмое место в своём забеге

Отметим, что Большунов и Ретивых являются бронзовыми призёрами чемпионата мира – 2021 в командном спринте.

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