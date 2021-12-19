«Норвежцы — сильные». Крянин высказался о бронзе Большунова и Ретивых в командном спринте

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам, призёр ЧМ Сергей Крянин отреагировал на бронзу россиян в командном спринте свободным стилем на четвёртом этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Александр Большунов и Глеб Ретивых уступили на финише двум командам Норвегии.

«Были шансы на золото. Возможно, на следующий командный спринт стоит попробовать другие составы. На данный момент имеем то, что имеем. Норвежцы действительно сильные. То, что наша команда в призах — это здорово.

Ну и трасса в Дрездене специфическая. Она не такая тяжёлая… Нужно своеобразно подходить к прохождению трассы», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.