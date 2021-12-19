Андрей Ларьков выиграл индивидуальную гонку классическим стилем на Кубке Восточной Европы

Сегодня, 19 декабря, в Кировской области проходил второй соревновательный день в рамках этапа Континентального Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам.

Спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем. Золото завоевал Андрей Ларьков.

1. Андрей Ларьков (Республика Татарстан) 35.24.3,

2. Илья Порошкин (Республика Коми) +10.7

3. Артём Николаев (Республика Татарстан) +31.8.

Напомним, в Дрездене (Германия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам завершился финал мужского командного спринта свободным стилем. Россию в соревнованиях представила команда, состоящая из Александра Большунова и Глеба Ретивых.

Россияне заняли третье место, гонку выиграла вторая команда Норвегии, серебро — у первого коллектива из Норвегии.