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Андрей Ларьков выиграл индивидуальную гонку классическим стилем на Кубке Восточной Европы

Андрей Ларьков выиграл индивидуальную гонку классическим стилем на Кубке Восточной Европы
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Сегодня, 19 декабря, в Кировской области проходил второй соревновательный день в рамках этапа Континентального Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам.

Спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем. Золото завоевал Андрей Ларьков.

1. Андрей Ларьков (Республика Татарстан) 35.24.3,
2. Илья Порошкин (Республика Коми) +10.7
3. Артём Николаев (Республика Татарстан) +31.8.

Напомним, в Дрездене (Германия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам завершился финал мужского командного спринта свободным стилем. Россию в соревнованиях представила команда, состоящая из Александра Большунова и Глеба Ретивых.

Россияне заняли третье место, гонку выиграла вторая команда Норвегии, серебро — у первого коллектива из Норвегии.

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