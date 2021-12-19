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Пятое место россиянок и победа шведок в командном спринте КМ в Дрездене. Видеообзор гонки

Пятое место россиянок и победа шведок в командном спринте КМ в Дрездене. Видеообзор гонки
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Сегодня, 19 декабря, на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия) состоялся командный спринт. Победу по его итогам праздновали шведские лыжницы Майя Дальквист и Йонна Сундлинг.

Вторыми финишную черту пересекли спортсменки сборной США Джессика Диггинс и Джулия Керн. Тройку лучших замкнули словенские лыжницы Эва Уревц и Анамария Лампич.

Россиянки Наталья Непряева и Христина Мацокина заняли пятое место.

Посмотреть видео можно на официальной странице FIS Cross Country в «YouTube». Права на видео принадлежат International Ski Federation.

Отметим, что Диггинс и Уревц упали во время заезда. Это произошло на пятом круге дистанции. Инцидент, однако, не помешал обеим командам попасть на пьедестал гонки Кубка мира.

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