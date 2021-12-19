Александр Большунов объяснил неудачу в личном спринте на этапе КМ в Дрездене

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», российский лыжник Александр Большунов пообщался с журналистами после завоевания бронзы в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия), где он выступил вместе с Глебом Ретивых.

Ранее Большунов сенсационно не прошёл личную спринтерскую квалификацию, после чего не стал общаться со СМИ.

«Вчера мы приехали и покатались перед стартом 10 минут. Это была разминка на быстром снегу. Сегодня привыкли мышцы и совсем другие движения. Здесь снег быстрый, поэтому даже важна одна тренировка перед стартом, чтобы почувствовать эти скорости. Получилось не всё, что хотелось вчера. Планы на «Тур де Ски»? Не знаю, что от себя ожидать, так как состояние непонятное. Последнюю неделю проведём с тренировками, а потом посмотрим, как будет», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».