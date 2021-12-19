Ретивых — о выступлении в командном спринте с Большуновым: хорошо, что отстояли бронзу

Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал завоевание бронзы в командном спринте свободным стилем на четвёртом этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Вместе с Глебом в заезде участвовал Александр Большунов.



«Я вчера сказал, что ни разу не уезжал отсюда без призов. В том году мы выиграли с Сашей, но хорошо, что получилось заехать на подиум сейчас. Мы с ним поговорили после финиша, что проиграли всё на последней передаче, не было возможности хорошо уйти. Если бы я ушёл первым, то спокойно проконтролировал бы и начал атаку. Но при таких скоростях здесь невозможно что-то сделать. Хорошо, что отстояли третье место. Сегодня хорошо было видно, как Саша смотрелся, мы впереди все три круга шли.



Был ли этот этап для нас провальным? Никогда не суди и не судим будешь. В нашем спорте есть очень много тонкостей, подводных камней, всякое бывает. Не стоит забывать прошедшие дни, но сегодняшний день уже завтра забудется.

«Тур де Ски»? Нам пришлось много скорректировать с тренером и сейчас будем опять корректировать по двум месяцам гонки. Думаю, что простартуюсь на «Тур де Ски» и дальше посмотрим. Поборюсь ли за красную майку? Обязательно. Большунов не отдаст? Но это же классно, когда в команде есть красная и жёлтая майки. Неважно, у какого она спортсмена», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».