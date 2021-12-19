Видео финиша лыжного командного спринта, в котором Большунов и Ретивых завоевали бронзу

Сегодня, 19 декабря, в Дрездене (Германия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам завершился финал мужского командного спринта свободным стилем. Россию в соревнованиях представила команда, состоящая из Александра Большунова и Глеба Ретивых.
Видео финиша размещено на странице «Матч ТВ» в «Твиттере». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Россияне заняли третье место, гонку выиграла вторая команда Норвегии, серебро — у первого коллектива из Норвегии.
Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Дрезден
Мужчины. Командный спринт, свободный стиль. Финал
1. Норвегия-2 (Томас Хёлланд Ларсен/Эвен Нортуг) — 14.19,34.
2. Норвегия-1 (Синдре Бьёрнестад Скар/Ховард Солос Тёугбёль) +0,42.
3. Россия-1 (Александр Большунов/Глеб Ретивых) +0,62.
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