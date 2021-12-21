Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Лыжные гонки, календарь этапов Кубка мира сезона-2021/2022

Лыжные гонки: расписание Кубка мира — 2021/2022
Комментарии

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание этапов Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022 и многодневки «Тур де Ски» (28 декабря — 4 января).

Лыжные гонки. Расписание этапов Кубка мира сезона-2021/2022 и «Тур де Ски».
«Тур де Ски»
Ленцерхайде, Швейцария
28 декабря – мужской и женский спринт, свободный стиль.
29 декабря – гонка на 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль.
29 декабря – гонка на 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль.

Оберстдорф, Германия
31 декабря – гонка 10 км, масс-старт, женщины, свободный стиль.
31 декабря – гонка 15 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль.
1 января – мужской и женский спринт, классический стиль.

Валь-ди-Фьемме, Италия
3 января – гонка на 10 км, масс-старт, женщины, классический стиль.
3 января – гонка на 15 км, масс-старт, мужчины, классический стиль.
4 января – гонка на 9 км, масс-старт, женщины, свободный стиль.
4 января – гонка на 9 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль.

Ле Рус, Франция
14 января – мужской и женский спринт, свободный стиль.
15 января – гонка на 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль.
15 января – гонка на 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль.
16 января – гонка преследования на 10 км, женщины, классический стиль.
16 января – гонка преследования на 15 км, мужчины, классический стиль.

Планица, Словения
22 января – мужской и женский спринт, классический стиль.
23 января – скиатлон, женщины.
23 января – скиатлон, мужчины.

Лахти, Финляндия
26 февраля – мужской и женский спринт, свободный стиль.
27 февраля – гонка на 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль.
27 февраля – гонка на 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль.

Драммен, Норвегия
3 марта – мужской и женский спринт, классический стиль.

Осло, Норвегия
5 марта – гонка на 30 км, масс-старт, женщины, классический стиль.
6 марта – гонка на 50 км, масс-старт, мужчины, классический стиль.

Фалун, Швеция
11 марта – мужской и женский спринт, классический стиль.
12 марта – гонка на 10 км, раздельный старт, женщины, свободный стиль.
12 марта – гонка на 15 км, раздельный старт, мужчины, свободный стиль.
13 марта – смешанная эстафета.
13 марта – смешанный командный спринт.

Тюмень, Россия
18 марта – мужской и женский спринт, свободный стиль.
19 марта – гонка на 10 км, масс-старт, женщины, свободный стиль.
19 марта – гонка на 15 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль.
20 марта – гонка преследования на 10 км, женщины, классический стиль.
20 марта – гонка преследования на 15 км, мужчины, классический стиль.

Лыжные гонки: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
«Не знаю, чего от себя ожидать». Большунов скрывает от соперников свою реальную форму? «Не знаю, чего от себя ожидать». Большунов скрывает от соперников свою реальную форму?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021