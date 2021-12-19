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Эвен Нортуг — о победе в командном спринте: это потрясающе, мы всё сделали правильно

Эвен Нортуг — о победе в командном спринте: это потрясающе, мы всё сделали правильно
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Норвежский лыжник Эвен Нортуг прокомментировал победу в командном спринте свободным стилем на четвёртом этапе Кубка мира в Дрездене.

Гонку выиграла вторая команда Норвегии, в состав которой входят Нортуг и Томас Хёлланд Ларсен.

«Это потрясающе. У нас возникли небольшие проблемы в полуфинале, но в финале мы всё сделали правильно. Томас отправил меня первым на последний круг, и это был наш план. Отличная гонка», — сказал Нортуг.

Россию в соревнованиях представила команда, состоящая из Александра Большунова и Глеба Ретивых. Они заняли третье место, серебро — у первого коллектива из Норвегии (Синдре Бьёрнестад Скар/Ховард Солос Тёугбёль).

Отметим, что Большунов и Ретивых являются бронзовыми призёрами чемпионата мира – 2021 в командном спринте.

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