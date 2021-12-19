Ларсен: Эвен Нортуг доказывает, что он один из лучших в мире. Сегодня у нас была дрим-тим
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Норвежский лыжник Томас Хёлланд Ларсен прокомментировал победу в командном спринте свободным стилем на четвёртом этапе Кубка мира в Дрездене.
Гонку выиграла вторая команда Норвегии, в состав которой входят Ларсен и Эвен Нортуг.
«Фантастическая гонка. Эвен — невероятно сильный лыжник. У него пока было не так много шансов проявить себя на Кубке мира, но сейчас он доказывает, что входит в число лучших в мире. Думаю, сегодня у нас была дрим-тим. Здорово, что мы начали как тёмные лошадки, а в итоге победили», — сказал Ларсен после гонки.
Россию в соревнованиях представила команда, состоящая из Александра Большунова и Глеба Ретивых. Они заняли третье место, серебро — у первого коллектива из Норвегии (Синдре Бьёрнестад Скар/Ховард Солос Тёугбёль).
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