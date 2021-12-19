Американский лыжник: рассчитывал на тактический финал, но у Большунова был другой план

Американский лыжник Кевин Больгер прокомментировал результат командного спринта свободным стилем на четвёртом этапе Кубка мира в Дрездене.

Команда США, в которую входят Больгер и Джеймс Клинтон Скунмейкер, заняла девятое место. Гонку выиграла вторая команда Норвегии (Эвен Нортуг и Томас Хёлланд Ларсен).

«Мы со Скунмейкером старались идти осторожно и избегать проблем, стремились изо всех сил идти там, откуда можно было бы атаковать в нужный момент. Я надеялся на более тактический финал, но, похоже, у Большунова был другой план. Он постоянно взвинчивал скорость на моём этапе, и это было очень тяжело. Но от этого только веселее и зрелищнее», — цитирует Больгера FasterSkier.com.

Россию в соревнованиях представила команда, состоящая из Александра Большунова и Глеба Ретивых. Они заняли третье место, серебро — у первого коллектива из Норвегии (Синдре Бьёрнестад Скар/Ховард Солос Тёугбёль).