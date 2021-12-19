Американский лыжник: рассчитывал на тактический финал, но у Большунова был другой план

Американский лыжник Кевин Больгер прокомментировал результат командного спринта свободным стилем на четвёртом этапе Кубка мира в Дрездене.
Команда США, в которую входят Больгер и Джеймс Клинтон Скунмейкер, заняла девятое место. Гонку выиграла вторая команда Норвегии (Эвен Нортуг и Томас Хёлланд Ларсен).
«Мы со Скунмейкером старались идти осторожно и избегать проблем, стремились изо всех сил идти там, откуда можно было бы атаковать в нужный момент. Я надеялся на более тактический финал, но, похоже, у Большунова был другой план. Он постоянно взвинчивал скорость на моём этапе, и это было очень тяжело. Но от этого только веселее и зрелищнее», — цитирует Больгера FasterSkier.com.
Россию в соревнованиях представила команда, состоящая из Александра Большунова и Глеба Ретивых. Они заняли третье место, серебро — у первого коллектива из Норвегии (Синдре Бьёрнестад Скар/Ховард Солос Тёугбёль).
- 19 декабря 2021
-
19:01
-
18:39
-
18:36
-
18:31
-
16:57
-
16:42
-
16:27
-
16:24
-
16:21
-
16:08
-
15:16
-
15:12
-
15:01
-
14:58
-
14:45
-
14:40
-
14:35
-
14:34
-
14:16
-
14:12
-
13:54
-
13:50
-
13:46
-
13:29
-
13:23
-
13:11
-
13:07
-
13:04
-
12:39
-
12:30
-
11:59
-
11:54
-
10:25
-
09:38
-
09:00