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У сборной России в Дрездене лишь одна бронза. Как вы оцените этот результат?

У сборной России в Дрездене лишь одна бронза. Как вы оцените этот результат?
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В Дрездене (Германия) завершился очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сборная России завоевала лишь одну бронзу. Россияне выиграли медаль в командном спринте.

В связи с этим «Чемпионат» проводит опрос. Как вы оцениваете результаты сборной России на этапе Кубка мира в Дрездене?

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