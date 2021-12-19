У сборной России в Дрездене лишь одна бронза. Как вы оцените этот результат?

В Дрездене (Германия) завершился очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сборная России завоевала лишь одну бронзу. Россияне выиграли медаль в командном спринте.



В связи с этим «Чемпионат» проводит опрос. Как вы оцениваете результаты сборной России на этапе Кубка мира в Дрездене?