У сборной России в Дрездене лишь одна бронза. Как вы оцените этот результат?
Поделиться
В Дрездене (Германия) завершился очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сборная России завоевала лишь одну бронзу. Россияне выиграли медаль в командном спринте.
В связи с этим «Чемпионат» проводит опрос. Как вы оцениваете результаты сборной России на этапе Кубка мира в Дрездене?
Комментарии
- 19 декабря 2021
-
20:18
-
19:01
-
18:39
-
18:36
-
18:31
-
16:57
-
16:42
-
16:27
-
16:24
-
16:21
-
16:08
-
15:16
-
15:12
-
15:01
-
14:58
-
14:45
-
14:40
-
14:35
-
14:34
-
14:16
-
14:12
-
13:54
-
13:50
-
13:46
-
13:29
-
13:23
-
13:11
-
13:07
-
13:04
-
12:39
-
12:30
-
11:59
-
11:54
-
10:25
-
09:38
Партнерский контент