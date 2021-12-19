Норвегия лидирует в медальном зачёте Кубка мира по лыжным гонкам, Россия — 3-я

Сборная Норвегии лидирует в неофициальном медальном зачёте Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022. Норвежские спортсмены завоевали 23 медали, 9 из которых золотые. На втором месте с 12 медалями сборная Швеции. Идущая третьей сборная России имеет в активе 11 медалей, три из которых золотые.

На первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) Александр Большунов выиграл коньковую гонку преследования, Александр Терентьев первенствовал в классическом спринте. Ещё одно золото принесла сборной России женская сборная в эстафете 4х5 км на втором этапе соревнований в Лиллехаммере.

Лыжные гонки. Кубок мира

Медальный зачёт

1. Норвегия – 23 (9 золотых – 7 серебряных – 7 бронзовых медалей)

2. Швеция – 12 (7-4-1)

3. Россия – 11 (3-4-4)

4. Финляндия – 1 (1-0-0)

5. США – 4 (0-3-1)

6. Швейцария – 1 (0-1-0)

6. Италия – 1 (0-1-0)

8. Франция – 3 (0-0-3)

8. Словения – 3 (0-0-3)

10. Германия – 1 (0-0-1)