Норвегия лидирует в медальном зачёте Кубка мира по лыжным гонкам, Россия — 3-я

Сборная Норвегии лидирует в неофициальном медальном зачёте Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022. Норвежские спортсмены завоевали 23 медали, 9 из которых золотые. На втором месте с 12 медалями сборная Швеции. Идущая третьей сборная России имеет в активе 11 медалей, три из которых золотые.
На первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) Александр Большунов выиграл коньковую гонку преследования, Александр Терентьев первенствовал в классическом спринте. Ещё одно золото принесла сборной России женская сборная в эстафете 4х5 км на втором этапе соревнований в Лиллехаммере.
Лыжные гонки. Кубок мира
Медальный зачёт
1. Норвегия – 23 (9 золотых – 7 серебряных – 7 бронзовых медалей)
2. Швеция – 12 (7-4-1)
3. Россия – 11 (3-4-4)
4. Финляндия – 1 (1-0-0)
5. США – 4 (0-3-1)
6. Швейцария – 1 (0-1-0)
6. Италия – 1 (0-1-0)
8. Франция – 3 (0-0-3)
8. Словения – 3 (0-0-3)
10. Германия – 1 (0-0-1)
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