Евгений Климов стал 5-м на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Швейцарии

Японский прыгун с трамплина Рёю Кобаяси одержал победу на пятом этапе Кубка мира в Энгельберге (Швейцария). С прыжками на 132,5 и 136,5 м Кобаяси набрал 306 баллов. Вторым стал немец Карл Гайгер, набравший 293,8 балла за прыжки на 135 и 131 м. Всего 0,3 балла уступил ему норвежец Мариус Линдвик, улетевший на 133 и 138,5 м.

Лучший из россиян Евгений Климов занял пятое место. С прыжками на 133,5 и 131,5 он набрал 281,1 балла.

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Пятый этап. Энгельберг, Швейцария

Мужчины. К-125

1. Рёю Кобаяси (Япония) – 306,0.

2. Карл Гайгер (Германия) – 293,8.

3. Мариус Линдвик (Норвегия) – 293,5…

5. Евгений Климов (Россия) – 281,1…

24. Данил Садреев (Россия) – 246,8…

38. Роман Трофимов (Россия) – 107,8…

40. Илья Маньков (Россия) – 104,8.