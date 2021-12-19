Вероника Степанова: категорически против разглашения любой информации о моём здоровье

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала, что считает личной информацией, которую не намерена раскрывать.
«Простите, что повторяюсь — но, поскольку аудитория моего скромного микроблога относительно быстро выросла за месяц, приходится.
Я никогда не делала достоянием аудитории свои объективные показатели: рост, вес, процент висцерального жира и так далее — и впредь этого делать не собираюсь. Это глубоко личная информация.
Я никогда не делилась и не делюсь серьёзными подробностями и деталями тренировок. Это абсолютное know-how тренеров, если сочтут необходимым — поделятся они, это их прерогатива. Хотя, не скрою, мне это тоже удовольствия не доставит.
Я категорически против разглашения любой информации о моём здоровье. Это тоже глубоко личная информация. Прошу не интерпретировать неверно: если другие атлеты считают нужным раскрывать такую информацию о себе — это глубоко их личное дело, меня не касается. Та же логика действует и в моём отношении: когда я считаю нужным, я делюсь — например, у меня были проблемы с локтями летом, я посчитала необходимым поблагодарить людей, которые мне помогли», — написала Степанова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Вероники Степановой в «Инстаграме».
- 19 декабря 2021
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