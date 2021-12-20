Кершоу: не стал бы серьёзно относиться к результатам гонок в Дрездене

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу поделился мнением о значимости этапа Кубка мира в Дрездене (Германия). По словам канадца, не стоит придавать большого значения результатам спринтерского этапа.



«Если бы я был в федерации лыжных гонок Норвегии или другой страны, я бы не особо переживал из-за результатов в Дрездене. Гонки длятся три минуты, конечно, это очень тяжело. Да, победить приятно, но соревнование сложное, всё равно этап в Дрездене второстепенный.



Но сложность заключается в том, что всё равно очки идут в общий зачёт. Приходится выкладываться, даже если ты устал», — сказал Кершоу в эфире подкаста Faster Skier.



Напомним, сборная России в Дрездене завоевала лишь одну медаль. Россияне выиграли бронзу в командном спринте.