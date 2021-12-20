Кершоу: не стал бы серьёзно относиться к результатам гонок в Дрездене

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу поделился мнением о значимости этапа Кубка мира в Дрездене (Германия). По словам канадца, не стоит придавать большого значения результатам спринтерского этапа.
«Если бы я был в федерации лыжных гонок Норвегии или другой страны, я бы не особо переживал из-за результатов в Дрездене. Гонки длятся три минуты, конечно, это очень тяжело. Да, победить приятно, но соревнование сложное, всё равно этап в Дрездене второстепенный.
Но сложность заключается в том, что всё равно очки идут в общий зачёт. Приходится выкладываться, даже если ты устал», — сказал Кершоу в эфире подкаста Faster Skier.
Напомним, сборная России в Дрездене завоевала лишь одну медаль. Россияне выиграли бронзу в командном спринте.
- 20 декабря 2021
-
09:47
- 19 декабря 2021
-
23:43
-
23:27
-
23:10
-
22:52
-
22:23
-
22:05
-
21:45
-
21:26
-
20:18
-
19:01
-
18:39
-
18:36
-
18:31
-
16:57
-
16:42
-
16:27
-
16:24
-
16:21
-
16:08
-
15:16
-
15:12
-
15:01
-
14:58
-
14:45
-
14:40
-
14:35
-
14:34
-
14:16
-
14:12
-
13:54
-
13:50
-
13:46
-
13:29
-
13:23