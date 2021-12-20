Кершоу рассказал, кто из лыжников впечатлил его на этапе Кубка мира в Дрездене

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу признался, что его впечатлило выступление норвежца Эвена Нортуга на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Младший брат титулованного Петтера Нортуга стал 4-м в спринте и выиграл золотую медаль в командном спринте.



«Я действительно впечатлён Эвеном Нортугом. Он занял 5-е и 4-е места на двух гонках, которые следовали друг за другом. Он очень хорош. Без сомнения, это один из сильнейших спринтеров мира. Но он не едет на Олимпиаду в Пекин. Более того, он вряд ли попадёт даже на «Тур де Ски». Такая огромная конкуренция в сборной Норвегии», — сказал Кершоу в эфире подкаста Faster Skier.



Напомним, сборная России в Дрездене завоевала лишь одну медаль. Россияне выиграли бронзу в командном спринте.

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