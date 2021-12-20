Кершоу: зачем Большунову было ехать в Дрезден? Не вижу в этом смысла

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу поделился мнением о выступлении лидера российской сборной Александра Большунова на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Большунов сенсационно не смог преодолеть квалификацию в индивидуальном спринте, а в составе сборной занял 3-е место в командном спринте.



«Я удивлён, что Большунов отправился в Дрезден. Я не вижу смысла в его участии. Зачем? Я понимаю, что он перенёс операцию, но он мог бы лучше тренироваться, а не ехать в Дрезден. Большунов — лучший, когда он находится в форме. Зачем ему было ехать в Дрезден? Лучше бы активно тренироваться и готовиться к «Тур де Ски», чтобы выиграть многодневку.



Я не думаю, что на него давит Федерация лыжных гонок России, вряд ли они требуют, чтобы он ехал на соревнования. Большунов — машина. Он отлично тренируется. После Давоса было понятно, что он не в форме, что он далёк от оптимальной формы. Но он всё равно поехал в Дрезден. Странное решение со стороны русских. Мне бы хотелось, чтобы он занялся своей формой», — сказал Кершоу в эфире подкаста Faster Skier.

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