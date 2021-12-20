Физиотерапевт сборной показал работу со Степановой, хотя она просила не делать это. Видео
Поделиться
Физиотерапевт сборной России по лыжным гонкам Сергей Чечиль опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» видео, в котором показано, как он работает с 20-летней лыжницей национальной команды Вероникой Степановой. В видео Степанова стоит на одной ноге и закрывает глаза, балансируя.
Ранее Вероника Степанова заявила, что категорически против разглашения любой информации о своём здоровье. «Я никогда не делилась и не делюсь серьёзными подробностями и деталями тренировок. Это абсолютное know-how тренеров, если сочтут необходимым — поделятся они, это их прерогатива. Хотя, не скрою, мне это тоже удовольствия не доставит», — также написала спортсменка.
Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание соревнований.
Комментарии
- 20 декабря 2021
-
12:23
-
10:43
-
10:42
-
09:47
- 19 декабря 2021
-
23:43
-
23:27
-
23:10
-
22:52
-
22:23
-
22:05
-
21:45
-
21:26
-
20:18
-
19:01
-
18:39
-
18:36
-
18:31
-
16:57
-
16:42
-
16:27
-
16:24
-
16:21
-
16:08
-
15:16
-
15:12
-
15:01
-
14:58
-
14:45
-
14:40
-
14:35
-
14:34
-
14:16
-
14:12
-
13:54
-
13:50
Партнерский контент