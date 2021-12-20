Физиотерапевт сборной показал работу со Степановой, хотя она просила не делать это. Видео

Физиотерапевт сборной России по лыжным гонкам Сергей Чечиль опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» видео, в котором показано, как он работает с 20-летней лыжницей национальной команды Вероникой Степановой. В видео Степанова стоит на одной ноге и закрывает глаза, балансируя.

Ранее Вероника Степанова заявила, что категорически против разглашения любой информации о своём здоровье. «Я никогда не делилась и не делюсь серьёзными подробностями и деталями тренировок. Это абсолютное know-how тренеров, если сочтут необходимым — поделятся они, это их прерогатива. Хотя, не скрою, мне это тоже удовольствия не доставит», — также написала спортсменка.

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