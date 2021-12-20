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Сборная Швеции объявила состав на «Тур де Ски»

Сборная Швеции объявила состав на «Тур де Ски»
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Сборная Швеции по лыжным гонкам на своей странице в социальной сети «Инстаграм» объявила состав на многодневку «Тур де Ски», которая пройдёт с 28 декабря по 4 января.

Мужчины: Густаф Берглунд, Виктор Бреннмарк, Йенс Бурман, Калле Хальфварссон, Антон Перссон, Эрик Росьё, Оскар Свенссон.

Женщины: Эбба Андерссон, Анна Дювик, Йоханна Хагстрём, Шарлотт Калла, Фрида Карлссон, Луизе Линдстрём, Моа Лундгрен.

После четырёх этапов сезона в женском зачёте первые два места занимают представительницы Швеции, а именно Майя Дальквист, которая пропустит «Тур де Ски», и Фрида Карлссон. У мужчин лучшим среди шведов является Маркус Грате, занимающий 24- место. Он также пропустит многодневку.

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