Сборная Норвегии по лыжным гонкам назвала окончательный состав на «Тур де Ски»

Сборная Норвегии по лыжным гонкам назвала окончательный состав на многодневку «Тур де Ски», которая пройдёт с 28 декабря 2021 года по 4 января 2022 года. В окончательный состав национальной команды вошли 10 мужчин и 10 женщин.

Ранее сборная Норвегии объявила предварительный состав. К нему добавились три фамилии: Эвен Нортуг, Майкен Касперсен Фалла и Матильде Мюрвольд.

Мужчины: Харальд Амундсен, Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Сьюр Рёте, Дидрик Тёнсет, Эрик Вальнес, Эвен Нортуг.

Женщины: Хелене Марие Фоссесхолм, Рагниль Хага, Анне Кьерсти Кальво, Силье Теодорсен, Хейди Венг, Лотта Венг, Тириль Венг, Ингвильд Эстберг, Майкен Касперсен Фалла, Матильде Мюрвольд.

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