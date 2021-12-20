Сборная Норвегии по лыжным гонкам назвала окончательный состав на «Тур де Ски»

Сборная Норвегии по лыжным гонкам назвала окончательный состав на многодневку «Тур де Ски», которая пройдёт с 28 декабря 2021 года по 4 января 2022 года. В окончательный состав национальной команды вошли 10 мужчин и 10 женщин.
Ранее сборная Норвегии объявила предварительный состав. К нему добавились три фамилии: Эвен Нортуг, Майкен Касперсен Фалла и Матильде Мюрвольд.
Мужчины: Харальд Амундсен, Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Сьюр Рёте, Дидрик Тёнсет, Эрик Вальнес, Эвен Нортуг.
Женщины: Хелене Марие Фоссесхолм, Рагниль Хага, Анне Кьерсти Кальво, Силье Теодорсен, Хейди Венг, Лотта Венг, Тириль Венг, Ингвильд Эстберг, Майкен Касперсен Фалла, Матильде Мюрвольд.
Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.
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