Йоханнес Клебо потерял лидерство по призовым на Кубке мира в сезоне-2021/2022

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, который пропустил этап Кубка мира в Дрездене (Германия), потерял лидерство по призовым в сезоне-2021/2022. На первую строчку вышла шведка Майя Дальквист, одержавшая победу в спринте. На её счету 57 тыс. швейцарских франков (примерно 54,8 тыс. евро). На третьем месте располагается Терезе Йохауг (Норвегия), которая, как и Клебо, потеряла одно место по сравнению с положением после этапа в Давосе (Швейцария).

Среди россиян больше всего заработал Сергей Устюгов, из россиянок — Наталья Непряева.

1. Майя Дальквист (Швеция) – 57 000

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 47 400

3. Терезе Йохауг (Норвегия) – 43 250

4. Фрида Карлссон (Швеция) – 42 950

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 28 500

6. Сергей Устюгов (Россия) – 27 650

7. Джессика Диггинс (США) — 25 725

8. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — 25 400

9. Александр Большунов (Россия) – 24 225

10. Рози Бреннен (США) – 23 375

...21. Наталья Непряева (Россия) — 12 750

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.



