Три горнолыжницы могут пропустить Олимпийские игры — 2022 из-за коронавируса

Сразу три горнолыжницы мирового уровня сдали положительный тест на коронавирус и могут пропустить Олимпиаду – 2022 в Пекине (Китай), сообщает издание AP. В списке заболевших значатся австрийка Катарина Линсбергер, представительница Новой Зеландии Элис Робинсон и швейцарка Лара Гут-Бехрами.

Робинсон специализируется на гигантском слаломе. Элис выигрывала юниорский чемпионат мира, а во взрослой карьере трижды побеждала на этапах Кубка мира. Линсбергер дважды становилась чемпионкой мира в параллельном и специальном слаломах, а Гут-Бехрами — чемпионкой мира в гигантском и супергигантском слаломе.

«К сожалению, на прошлой неделе я сдала положительный тест на COVID-19 и теперь нахожусь в изоляции на своей базе в Италии», — написала Робинсон в своём «инстаграме».