Клебо опубликовал видео о приезде своей девушки в Давос, где они встретят Рождество

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал на своём YouTube-канале влог, посвящённый приезду в Давос (Швейцария) его девушки Перниллы Досвик.
Ранее в Давосе, на третьем этапе Кубка мира Клебо стал победителем конькового спринта и занял второе место в «разделке» на 15 км свободным стилем. Йоханнес принял решение остаться в Швейцарии, чтобы готовиться к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай) в высотных условиях. В данный момент норвежец является лидером общего зачёта Кубка мира, он опережает россиян Сергея Устюгова и Александра Большунова.
Влог Клебо с девушкой можно посмотреть здесь.
Клебо пробудет в Давосе до конца декабря и отметит Рождество вместе с Перниллой. 28 декабря норвежец возьмёт старт на «Тур де Ски».
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