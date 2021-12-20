Вероника Степанова высказалась о попадании на ОИ норвежки, которую она обошла в эстафете

20-летняя лыжница сборной России Вероника Степанова прокомментировала включение норвежки Хелене Марие Фоссесхолм в команду на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

«Поздравляю с отбором на Олимпийские игры (написала Вероника на норвежском. – Прим. «Чемпионата»). Мои поздравления Хелене Фоссесхолм с включением в сборную Норвегии для участия в пекинских Играх. Складывается «молодёжная лига» на Олимпиаде. Надеюсь увидеть в Пекине ещё одну нашу подругу, Лизу Ломанн. Ну и, разумеется, кого-то из наших, российских, вчерашних юниорок — или, может быть, даже действующих», — написала Степанова в своём «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Вероники Степановой.

«Большое спасибо! Надеюсь, увидимся там и сможем посоревноваться», — отреагировала на пост 20-летняя Фоссесхолм.