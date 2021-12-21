Американский лыжник: круто, когда тебе улыбается или машет Большунов

Лыжники сборной США Гус Шумахер, Джеймс Клинтон Скунмейкер, Бен Огден, Люк Джагер и Хантер Вандерс рассказали о соревновательной атмосфере во время выступлений на этапах Кубка мира.

Ведущий подкаста Threshold: Каково тренироваться рядом с такими ребятами, как Клебо и Большунов, которых столько раз видел по телевизору?

— Честно говоря, есть некоторое разочарование. Не поймите меня неправильно. Да, круто, что ещё кто-то рядом катается.

— Хорошо катается!

— Ну да, хорошо катается. Многие ребята хорошо катаются. Это круто, конечно. Круто, когда время от времени тебе улыбается или машет Больши. То есть да, это классно. Но мы пытаемся не попасть под сильное впечатление от всего этого.

— Да, ты ведь хочешь их победить. Поэтому сложно быть под впечатлениями от них.

— Но это однозначно очень круто.