Французская сборная по лыжным гонкам назвала окончательный состав на «Тур де Ски»
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Сборная Франции по лыжным гонкам назвала окончательный состав на многодневку «Тур де Ски», которая пройдёт с 28 декабря 2021 года по 4 января 2022 года.
Мужчины: Адриен Бакшайдер, Лука Шанава, Мартин Колле, Рено Жай, Ришар Жуве, Уго Лапалус, Жюль Лапьер, Морис Манифика, Клеман Парисс.
Женщины: Корали Бенц, Дельфин Клодель, Флора Дольчи, Лена Кентен.
«Тур де Ски» пройдёт на территории Швейцарии, Германии и Италии. Первый этап состоится 28-29 декабря в Ленцерхайде (Швейцария). Второй этап – 31 декабря – 1 января в Оберстдорфе (Германия). Третий этап – 3 и 4 января в Валь-ди-Фьемме (Италия)
Действующими победителями «Тур де Ски» являются россиянин Александр Большунов (выиграл 2 раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
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