Екатерина Смирнова обеспечила себе участие в «Тур де Ски»

Российская лыжница Екатерина Смирнова выиграла гонку на 15 км в Кубке Восточной Европы и квалифицировалась на «Тур де Ски».

Екатерина — победительница в эстафете Универсиады-2019 в Красноярске, обладательница серебряных медалей в гонке на 5 км, пасьюте на 5 км и в масс-старте на 15 км. Спортсменка тренируется в группе Егора Сорина. Её отрыв от ближайших преследователей располагал к проходу на «Тур де Ски», но официально Екатерина квалифицировалась именно после гонки на 15 км.

Первый этап «Тур де Ски» пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария) 28 декабря. Заключительная гонка состоится 4 января (мужской масс-старт на 15 км в свободном стиле). Россиянин Александр Большунов может в третий раз подряд выиграть «Тур де Ски», у женщин действующей чемпионкой является американка Джессика Диггинс.