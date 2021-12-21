Екатерина Смирнова обеспечила себе участие в «Тур де Ски»

Российская лыжница Екатерина Смирнова выиграла гонку на 15 км в Кубке Восточной Европы и квалифицировалась на «Тур де Ски».
Екатерина — победительница в эстафете Универсиады-2019 в Красноярске, обладательница серебряных медалей в гонке на 5 км, пасьюте на 5 км и в масс-старте на 15 км. Спортсменка тренируется в группе Егора Сорина. Её отрыв от ближайших преследователей располагал к проходу на «Тур де Ски», но официально Екатерина квалифицировалась именно после гонки на 15 км.
Первый этап «Тур де Ски» пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария) 28 декабря. Заключительная гонка состоится 4 января (мужской масс-старт на 15 км в свободном стиле). Россиянин Александр Большунов может в третий раз подряд выиграть «Тур де Ски», у женщин действующей чемпионкой является американка Джессика Диггинс.
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