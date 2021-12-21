«Мне начинает нравиться Рождество в Альпах». Клебо опубликовал фото с высотной тренировки

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал в «Инстаграме» фото с тренировки в Давосе (Швейцария).

«Мне начинает нравиться Рождество в Альпах», — прокомментировал солнечный снимок Клебо.

Публикация доступна в «инстаграме» Йоханнеса Клебо.

Ранее в Давосе, на третьем этапе Кубка мира Клебо стал победителем конькового спринта и занял второе место в «разделке» на 15 км свободным стилем. Йоханнес принял решение остаться в Швейцарии, чтобы готовиться к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай) в высотных условиях. В данный момент норвежец является лидером общего зачёта Кубка мира, опережая в том числе россиян Сергея Устюгова и Александра Большунова.

Клебо пробудет в Давосе до конца декабря и отметит Рождество вместе со своей девушкой Перниллой Досвик, которая прилетела к нему из Норвегии. 28 декабря норвежец возьмёт старт на «Тур де Ски».