Тренер сборной России Сорин рассказал, кто из его группы будет стартовать на «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин ответил, кто из спортсменов, представляющих его группу подготовки, выступит на многодневке «Тур де Ски».

«Из моей группы на «Тур де Ски» побегут Сорина, Степанова, Рыгалина, Васильева. К ним присоединится Смирнова. Екатерина присоединится как лидер континентального кубка», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, под руководством Сорина к сезону-2021/2022 готовились Иван Горбунов, Виктор Жуль, Денис Филимонов, Сергей Волков, Алёна Баранова, Кристина Кускова, Наталия Мекрюкова, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Вероника Степанова и Анастасия Фалеева.

«Тур де Ски» пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями соревнований являются россиянин Александр Большунов (выиграл 2 раза подряд) и американка Джессика Диггинс.