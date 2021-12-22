Йоханнес Клебо: заканчиваю вечернюю тренировку с таким видом

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал новое фото из Давоса (Швейцария), где он проводит тренировки.
«Заканчиваю вечернюю тренировку с таким видом», — написал Клебо.
Фото: «Инстаграм» Йоханнеса Клебо
На третьем этапе Кубка мира в Давосе Клебо стал победителем конькового спринта и занял второе место в разделке на 15 км свободным стилем. Йоханнес принял решение остаться в Швейцарии, чтобы готовиться к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай) в высотных условиях. Он пропустил этап Кубка мир в Дрездене (Германия). В данный момент норвежец является лидером общего зачёта Кубка мира, опережая россиян Сергея Устюгова и Александра Большунова.
Клебо — шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира.
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