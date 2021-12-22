Волков: «китайская Вяльбе» строже Елены Валерьевны, её слово — закон

Старший тренер дистанционной сборной Китая по лыжным гонкам, россиянин Максим Волков сравнил своего руководителя с Еленой Вяльбе.
«У нас есть главный тренер, хотя здесь принято называть тим-лидер. Её зовут Жанг Бей (Zhang Bei). Она занимается всем, что касается организационного процесса, и контролирует работу тренеров. Все тренеры согласовывают с ней свои планы.
Можно ли сравнить её с Еленой Вяльбе? В каких-то моментах они очень похожи, если не учитывать спортивный бэкграунд. Но тут с Еленой Валерьевной никто не сравнится. Правда, «китайская Вяльбе» строже. Слово нашего тим-лидера – закон, за ней всегда финальное решение. Если её что-то не устраивает в наших планах или тренировочном процессе, то нужно либо убедительно доказать свою правоту, либо делать так, как она скажет», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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