Российский тренер рассказал об условиях олимпийской трассы в Пекине

Старший тренер дистанционной сборной Китая по лыжным гонкам, россиянин Максим Волков рассказал об особенностях олимпийской трассы в Пекине.

«Условия очень специфичные. Снег практически полностью искусственный, но погода меняется очень быстро и резко. В разных участках трассы снег может быть совершенно разным, особенно при наличии ветра. А ветер там постоянно.

На какую из европейских она похожа? Если брать по цифрам набора высоты, то они превышают то, что в Хольменколлене. А та трасса считается сложнейшей в мире. Но тут нужно учитывать, что каждая трасса уникальна. Олимпийская дистанционная трасса очень сбалансирована в плане сочетания подъёмов, спусков, равнины. Да и не бывает на Олимпиадах лёгких трасс. Спринтерский круг будет одинаковым для мужчин и для женщин, что, скорее всего, будет на руку чистым спринтерам», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.