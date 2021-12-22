«Клебо здесь очень долго был». Степанова назвала лучшее место для подготовки к ОИ-2022

20-летняя лыжница сборной России Вероника Степанова назвала преимущества тренировочных сборов в Ливиньо (Италия) при подготовке к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай).

«Нам интересная предстоит Олимпиада – на высоте 1700-1800 метров. Поэтому итальянский Ливиньо, расположенный на примерно такой высоте, — это сейчас большой тренировочный лагерь лыжников.

«Сейчас» не совсем точно – для меня это уже третий тренировочный сбор в итальянской долине за текущий год. Многие другие провели здесь ещё больше времени. Чтобы достойно бежать в китайском Чжанцзякоу в феврале, ведущие атлеты сюда стали приезжать с конца октября, с перерывами на выступления на Кубке мира. Йоханнес здесь очень долго был, Фрида сейчас… Здесь отлаженная лыжная инфраструктура, много гостиниц и приличные спортзалы, которые нам абсолютно необходимы.

Публикация доступна в «инстаграме» Вероники Степановой.

Горные трассы, в Ливиньо, в частности, красиво на фото выглядят – но тренироваться здесь серьёзный такой challenge. К гипоксии добавляются резкие перепады температур в течение дня, обезвоживание. Про ультрафиолетовое облучение не забудешь – вместо загара моментально ожог, если забыла нанести крем. Физическое утомление от весьма жёстких тренировок в горах совсем, совсем иное. Вряд ли есть те, кому это состояние нравится. Но все в одинаковые условиях. Готовимся дальше», — написала Степанова в своём «инстаграме».

Отметим, что в Ливиньо готовится к старту многодневки «Тур де Ски» её действующий чемпион россиянин Александр Большунов.