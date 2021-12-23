«Чем чёрт не шутит?» Сборная Китая по лыжным гонкам намерена побороться за медали в Пекине

Старший тренер дистанционной сборной Китая по лыжным гонкам, россиянин Максим Волков рассказал о настрое подопечных на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«В домашних Играх будут участвовать восемь лыжников из Китая – четверо парней и четверо девушек. Задачи у команды максимальные. Мы должны показать лучший в своей истории результат на Играх, может, и за медали побороться. Чем чёрт не шутит?



Готов ли буду остаться на следующий олимпийский цикл, если задача будет решена? А почему нет? Хотелось бы поучаствовать в Олимпиаде в Кортина-д’Ампеццо, где советские лыжники впервые выступили на Играх в 1952-м», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.