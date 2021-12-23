Стал известен полный состав сборной России по лыжным гонкам на «Тур де Ски»

Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на многодневку «Тур де Ски», которая пройдёт с 28 декабря по 4 января. Он определился после того, как тренер национальной команды Олег Перевозчиков рассказал, кто из лыжников, занимающихся под его руководством, выступит на «Тур де Ски».

«В настоящее время мы находимся в Давосе на учебно-тренировочном сборе. 26 декабря отсюда поедем на первый этап «Тур де Ски» в Ленцерхайде. Ехать недалеко, всего 40 км.

Из моей группы в многодневке примут участие четыре спортсмена. Планируется, что Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Илья Семиков пробегут «Тур» полностью, а Илья Порошкин, который получил персональную квоту как лидер Кубка Восточной Европы, пробежит только две гонки в Ленцерхайде», — сказал Перевозчиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Вот как выглядит полный состав сборной России на «Тур де Ски»:

Мужчины: Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Илья Семиков и Илья Порошкин.

Женщины: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Анастасия Рыгалина, Лилия Васильева и Екатерина Смирнова.

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