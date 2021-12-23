Как сборная России выступит на «Тур де Ски»?
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С 28 декабря по 4 января пройдёт престижная лыжная многодневка «Тур де Ски». «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему «Как сборная России выступит на «Тур де Ски»?»
Если у вас не отображается опрос, его можно пройти по ссылке.
Вот как выглядит полный состав национальной команды России на гонку «Тур де Ски»:
Мужчины: Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Илья Семиков и Илья Порошкин.
Женщины: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Анастасия Рыгалина, Лилия Васильева и Екатерина Смирнова.
Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.
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