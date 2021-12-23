Клебо признался, что не может забыть о столкновении с Большуновым
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что для него значит упущенный шанс выиграть марафонскую гонку на чемпионате мира — 2021.
Клебо и Александр Большунов вместе вышли на финишную прямую, и норвежец сломал сопернику палку. Йоханнес пересёк финишную линию первым, но его дисквалифицировали, а победителем признали Эмиля Иверсена, который в самом конце опередил лидера российской сборной Большунова.
«Для меня это было большой мечтой с детства. Мне ещё предстоит понять, что я должен был сделать иначе. В то же время я не собираюсь ходить раздражённым — лучше как лыжник от этого точно не стану. Однако не проходит и недели, чтобы я не загружал себя этим на тренировке. Никогда этого не забуду», — приводит слова Клебо VG.
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