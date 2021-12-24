Девушка Клебо: поначалу было трудно понять, как много для Йоханнеса значат лыжи

Пернилла Дёсвик, девушка норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, рассказала, столкнулась ли она со сложностями из-за того, что её парень — звёздный спортсмен.



«Для меня он обычный парень, с которым приятно проводить время. С ним весело. Поначалу было очень необычно. Было трудно понять, как много для него значат лыжи и что вся его ежедневная жизнь посвящена только им. Ушло немало времени для того, чтобы это осознать. Осознать то, насколько это важно — чтобы я могла адаптироваться к его образу жизни и к тому, как он это видит. Чтобы я по-настоящему вписалась в его жизнь», — приводит слова Дёсвик VG.

Клебо лидирует в общем зачёте Кубка мира, набрав 476 очков. На втором месте идёт россиянин Сергей Устюгов (315), на третьем — ещё один представитель российской сборной Александр Большунов (282).