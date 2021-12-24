Йоханнес Клебо рассказал о давлении, которое на него оказывают извне
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Самый молодой олимпийский чемпион в истории лыжных гонок и рекордсмен по количеству побед в спринтерских дисциплинах в рамках одного сезона (8) Йоханнес Клебо рассказал о давлении, которое на него оказывают извне.
«Для меня самое главное — это чтобы я быстро ехал на лыжах. Но всегда будет присутствовать давление извне. Хотя я становлюсь старше и с годами начинаю лучше строить барьеры. Есть много людей, которые возлагают на меня надежды, так что я не могу на это тратить энергию», — приводит слова Клебо VG.
Норвежский лыжник лидирует в общем зачёте Кубка мира, набрав 476 очков. На втором месте идёт россиянин Сергей Устюгов (315), на третьем — ещё один представитель сборной России Александр Большунов (282).
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