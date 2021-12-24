«Хо-хо, Санта ждёт Рождества!» Йоханнес Клебо показал фото в ванне с пеной вместо бороды

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал свежую фотографию на своей странице в социальной сети «Инстаграм». Спортсмен в преддверии Рождества, которое отмечается 25 декабря в некоторых странах, сфотографировался в ванне, причём вместо бороды Санта-Клауса у него пена.

«Хо-хо-хо, Санта с нетерпением ждёт Рождества!» — подписал он фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Йоханнеса Клебо.

Йоханнес Клебо возглавляет общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам. На его счету 476 очков. Вторым идёт россиянин Сергей Устюгов, уступающий норвежцу 161 очко. На третьем месте располагается другой россиянин Александр Большунов, у которого ещё на 33 очка меньше.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.