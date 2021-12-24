Терезе Йохауг — о высказывании Фриды Карлссон: она может говорить всё, что хочет
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Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала высказывание шведки Фриды Карлссон, назвавшей себя обладательницей менталитета победителя.
«Думаю, это у меня есть менталитет победителя. Фрида может говорить всё, что хочет. Но мне нравится вступать в спор о том, у кого из нас чемпионский менталитет. В минувший уик-энд я «навела порядок в чулане». Я выиграла, и мой отрыв составлял не считаные доли секунды. Если честно, мне было так приятно победить «шведского брата», — приводит слова Йохауг TV2.
На третьем этапе Кубка мира в Давосе Йохауг выиграла коньковую разделку, опередив ставшую третьей Фриду Карлссон на 17 секунд.
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