Терезе Йохауг — о высказывании Фриды Карлссон: она может говорить всё, что хочет

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала высказывание шведки Фриды Карлссон, назвавшей себя обладательницей менталитета победителя.

«Думаю, это у меня есть менталитет победителя. Фрида может говорить всё, что хочет. Но мне нравится вступать в спор о том, у кого из нас чемпионский менталитет. В минувший уик-энд я «навела порядок в чулане». Я выиграла, и мой отрыв составлял не считаные доли секунды. Если честно, мне было так приятно победить «шведского брата», — приводит слова Йохауг TV2.

На третьем этапе Кубка мира в Давосе Йохауг выиграла коньковую разделку, опередив ставшую третьей Фриду Карлссон на 17 секунд.