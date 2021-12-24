Терезе Йохауг: у меня очень добрый бойфренд

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг сообщила, что планирует отпраздновать Рождество в Южном Тироле со своим бойфрендом, а не в кругу семьи. Возлюбленным Терезе является гребец Нильс Якоб Хофф.
«Будет странно праздновать Рождество не с мамой, папой, братьями и сестрой. Я 32 года отмечала Рождество дома, так что впервые сделаю это в другом месте. У меня очень добрый бойфренд, он всегда готов составить мне компанию. Конечно, всё будет не так, как мы привыкли, но постараемся насладиться праздником. У меня есть рождественское платье, так что всё должно быть отлично!» — приводит слова Йохауг TV2.
Фото пары доступно в «инстаграме» Терезе Йохауг.
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