Йоханнес Клебо опубликовал пост в «Инстаграме» перед стартом «Тур де Ски»

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо опубликовал новый пост на своей странице в «Инстаграме». В настоящее время Клебо готовится выступить на многодневке «Тур де Ски», которая пройдёт с 28 декабря по 4 января.
«Тот же отрезок, что и каждый год, но не там, где всегда. Несмотря на это, я доволен последней непростой тренировкой перед «Тур де Ски», — написал он, прикрепив текст к своему фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Йоханнеса Клебо.
Напомним, в состав сборной Норвегии на «Тур де Ски» помимо Клебо попали Харальд Амундсен, Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Сьюр Рёте, Дидрик Тёнсет, Эрик Вальнес и Эвен Нортуг. В женскую команду вошли Хелене Марие Фоссесхолм, Рагниль Хага, Анне Кьерсти Кальво, Силье Теодорсен, Хейди Венг, Лотта Венг, Тириль Венг, Ингвильд Эстберг, Майкен Касперсен Фалла и Матильде Мюрвольд.
Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.
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