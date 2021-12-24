Йоханнес Клебо: того, что я делал 4 года назад, на Олимпиаде в Пекине будет недостаточно

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо вспомнил о своём успехе на Играх в Пхёнчхане и рассказал о настрое на Олимпиаду-2022 в Пекине.
«После первой победы в Кубке мира я подумал: хорошо, у меня есть шансы на подиум на Олимпийских играх. Оценил трассы и увидел финишные отрезки, на которых должен был проявить себя. Поначалу я был испуган, нервничал и ощущал давление, но после того, как пересёк финишную черту, ощутил облегчение. Мой дедушка стоял на финише. Он обнял меня, сказал: «Мы сделали это!»
Было потрясающе. Никогда не забуду это чувство. Я каждый день работаю, чтобы вновь ощутить подобное. Но того, что я делал 4 года назад, сейчас будет недостаточно для достижения успеха. Мне нужно внести изменения в программу тренировок и психологический настрой», — рассказал Клебо в интервью официальному сайту МОК.
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